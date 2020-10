Niepewne czasy kształtują inflację. Już nikt nie wierzy, że ceny mogą spaść

Polska jest jednym z krajów europejskich o najwyższym wzroście cen. Najnowsze dane GUS pokazują, że drożyzna nie odpuszcza, a we wrześniu podwyżki nawet przybrały na sile . Szczególnie dotyczy do usług.

Co będzie dalej? Na to pytanie próbują odpowiedzieć eksperci Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Wyliczany przez niż Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, pozostał na niezmienionym w stosunku do września poziomie.