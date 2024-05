NIK punktuje ZUS. Wylicza przedawnione należności. Pada spora kwota

Działania ZUS w zakresie dochodzenia składek i udzielania ulg w ich pobieraniu w latach 2019-2022, co do zasady, były prowadzone prawidłowo, jednak - zwłaszcza jeżeli chodzi o prawidłowość i terminowość realizowanych zadań - nie były one w pełni skuteczne - oceniła Najwyższa Izba Kontroli.