Nowe programy rządu. Minister klimatu: 7 mld zł na dotacje

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej we wtorek zapewniła, że będzie wspierać obywateli i gospodarkę, a także rolników, którzy obawiają się transformacji energetycznej w procesie dochodzenia Polski zeroemisyjności.

- W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy prac robocze nad nowymi programami, które w tym roku będą postawione do dyspozycji obywateli. W tej chwili czekamy na zatwierdzenie ostateczne i uruchomienie płatności ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) - dodała.

Więcej pieniędzy dla rolników

Hennig-Kloska poinformowała, że wnioski o płatność zostały wysłane do Europejskiego Banku Inwestycyjnego. - Wierze, że marcu uda nam się doprowadzić do finału ten proces i jeszcze w I kwartale br. pieniądze będą uruchomione w ramach programu NFOŚiGW i będą dostępne dla obywateli, przedsiębiorców i rolników indywidualnych - zaznaczyła minister.

- Stwierdziliśmy , że trzeba zwiększyć pulę dostępnych środków z 1 mld zł do 3 mld zł. Zawnioskowaliśmy o uruchomienie dodatkowej puli w wysokości 2 mld zł - podała Hennig-Kloska. Przypomniała, że z tego programu mogą korzystać zarówno spółdzielnie energetyczne, spółdzielnie rolnicze, jak i rolnicy indywidualni .

- Jest to pula środków na rozbudowę odnawialnych źródeł energii, które mogą być wykorzystywane na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w celu przejścia na zeroemisyjne źródła energii, co docelowo może pozwolić gospodarstwom rolnym obniżyć rachunki za prąd - zaznaczyła minister.

Zeroemisyjność - wyzwanie dla przemysłu

Drugi program to kogeneracja dla energetyki i przemysłu. Minister przypomniała, że to proces, w którym obok energii produkowane jest ciepło, co pozwala na obniżenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z jednego źródła przez zmniejszenie ilości wykorzystywanego paliwa.