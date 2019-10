Nowy podatek od handlu. Jadwiga Emilewicz wycofuje się z pomysłu. "To wstępna analiza"

– W związku z tym, że kwestia tzw. podatku handlowego nie jest wciąż rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wiosną analizowaliśmy w ministerstwie przedsiębiorczości rozwiązanie tzw. congestion tax od uciążliwości środowiskowych wytwarzanych przez duże sklepy. Patrzyliśmy na rozwiązania stosowane w innych krajach. Nie mamy jednak jeszcze konkretnych propozycji. Nie był to też przedmiot rozmów w rządzie. Prace nad tym rozwiązaniem to zadanie na najbliższe miesiące – dodała minister.

To wycofanie się ze wcześniejszych słów. Przypomnijmy, że we wtorek rano Emilewicz wskazała, że rząd mógłby zmienić koncepcję podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Z jej słów wynikało, że Porozumienie Jarosława Gowina chciałoby, by był naliczany nie od obrotów, lecz "od trudności, jakie taki sklep wielkopowierzchniowy tworzy w tkance miejskiej". Emilewicz przekonywała, że danina w tej formule mogłaby wejść w życie nawet od początku przyszłego roku.