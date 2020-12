Obostrzenia. Wiceminister rozwoju z nadzieją, że wkrótce część z nich będzie zniesiona

- Mam nadzieję, i to jest moje marzenie, abyśmy w pierwszym kwartale 2021 roku mogli już poszczególne obostrzenia zdejmować. I do tego dążymy - wskazała Semeniuk.

Semeniuk podkreśliła, że do momentu, kiedy "nie będziemy mieli wyszczepienia społeczeństwa, żyjemy w trybie awaryjnym" i do tego powinniśmy się przyzwyczaić.

Pierwsza dostawa szczepionki dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek, w pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia. Transport trafił do magazynu ARM w Wąwale. Tam został rozdzielony, następnie dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw SARS-CoV-2.

Druga dostawa szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 przyleciała do Polski w poniedziałek. Zawiera ona 300 tys. dawek. Z lotniska w Warszawie trafiła do magazynu ARM w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Część szczepionek trafiła tam do ultrazimnych lodówek, gdzie będzie czekała w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, a część ma jeszcze w poniedziałek trafić do hurtowni farmaceutycznych.