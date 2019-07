Ordynacja podatkowa poczeka. Posłowie nie spieszą się z pracami

Nowa ordynacja podatkowa to największy od lat - liczący ok. 800 artykułów - projekt aktu prawnego, którym zajmuje się parlament. Przepisy - przynajmniej w teorii - mają zapewnić podatnikom więcej praw w kontakcie z administracją publiczną oraz zwiększyć ściągalność podatków. Wiele wskazuje na to, że ordynacja nie zostanie przyjęta w tej kadencji Sejmu.

- O prawdziwych intencjach MF może świadczyć m.in. fakt wyrzucenia z projektu zakazu nadużywania prawa przez urzędników. Taki zakaz bezdyskusyjnie powinien istnieć, ponieważ to, co wyrabia skarbówka, nierzadko wola o pomstę do nieba. Uważam, że nie powinno się uchwalać tego projektu w takiej wersji, gdyż zawiera on wiele błędów - skomentował "PB" Marek Isański, przedsiębiorca i prezes Fundacji Praw Podatnika.