Konferencja premiera. Ożywienie rynku pracy. Morawiecki: jest lepiej niż rok temu

- Tarcze ochroniły miejsca pracy. Co więcej, potrafiliśmy stworzyć setki tysięcy nowych miejsc pracy. Liczba osób pracujących jest nawet wyższa niż rok temu - stwierdził premier Mateusz Morawiecki. - A porównywać rok 2020 do 2019 to jak porównywać jabłka z gruszkami - dodał.