60 aut za 14,5 mln zł. Straż Graniczna ma rozmach

Straż Graniczna nie oszczędza na samochodach. "Formacja odbiera kolejne 32 Jeepy Wrangler Sahara. To druga partia z 60 kupionych samochodów. Łączna wartość tego zakupu to 14,5 mln zł" - informuje Komenda Główna Straży Granicznej.

Cena jednego auta to 241 tys. zł. Pierwsze pojazdy zostały odebrane pod koniec listopada, było to 28 aut, które podzieliły między sobą regionalne oddziały SG: warmińsko-mazurski, podlaski, nadbużański oraz karpacki. Jeepy już trafiły na granicę i "są planowane do służby".