Płaca minimalna powyżej 3 tys. zł? "Solidarność" negocjuje z pracodawcami

saab 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Od transformacji gonimy Europę i zamiast się do niej zbliżać to jest akurat na odwrót. Każdy człowiek, który uczciwie przepracował życie powinien na starość jego resztką się delektować, a nie martwić. No, ale jak się ma premiera, który jak sam powiedział obiecuje, a potem daje na pocieszenie szklankę ryżu to tak będzie. Dziwi mnie jednak to, że sami zainteresowani godzą się na takie traktowanie. Na ludzi, którzy o nas nie dbają nigdy nie powinno się głosować. To apel do emerytów, którzy za marną zapomogę tzw. 13 emeryturę idą i wrzucają do urny głos na tych, którzy interesują się nami tylko przed wyborami. Po za tym jak można nazywać "13" emeryturą to coś.