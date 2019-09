Płaca minimalna w górę. Samorządy muszą wydać 697 mln zł tylko w 2020 r.

Jarosław Kaczyński zapowiedział co prawda wzrost płacy minimalnej do poziomu 3000 zł brutto, ale to dopiero na koniec 2020 r. i przy założeniu, że PiS wygra wybory. Pewne natomiast jest to, że od 2020 r. płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł brutto, a to spory problem dla samorządów, bo będą musiały dopłacić do tego setki milionów złotych z własnej kasy.