Polacy porzucają Wielką Brytanię. Oto dlaczego nie chcą już mieszkać na Wyspach

"The Sun" przywołuje także prognozy, według których jeśli tempo wzrostu obu krajów się utrzyma, to przed 2030 r. PKB na 1 mieszkańca Polski będzie wyższe niż w Wielkiej Brytanii.

Drogie życie na Wyspach. Część Polaków wraca do Polski

Jak opisuje "The Sun" w styczniu Monika Kowalewska, która jest sprzedawczynią i jej mąż pracujący w branży IT opuścili wynajmowany za 1000 funtów miesięcznie trzypokojowy dom w Cambridge i po 18 latach mieszkania w Wielkiej Brytanii przeprowadzili się do Gdyni, gdzie mieszkanie kosztuje ich jedną piątą tego.

- Szybkość, z jaką ceny rosną w Anglii, jest przerażająca . Nasze rachunki wynosiły około 500 funtów miesięcznie, a w Morrisons wydawaliśmy 100 funtów tygodniowo. Od kiedy wróciliśmy do Polski prawie nie chodzimy do sklepów. Ceny są tak niskie, że wszystkie nasze posiłki możemy zamawiać z dostawą przez aplikacje. Pociągi są tak tanie, że możesz sobie pozwolić na podróż pierwszą klasą – opowiada gazecie.

"The Sun" pisze, że para była wśród ponad miliona Polaków, którzy korzystając ze swobody przepływu osób w UE, osiedlili się w Wielkiej Brytanii . Przypomina, że Polacy stali się drugą największą grupą narodowościową spośród urodzonych za granicą mieszkańców tego kraju i do niedawna stanowili 23 proc. imigrantów z UE.

- Najpierw moja siostra przeniosła się do Anglii i myślałam, że będzie to kraina możliwości, ale było to najbardziej przygnębiające miejsce, w którym kiedykolwiek mieszkałam. Centrum Peterborough było jak scena z "The Walking Dead", było tak wielu ludzi biorących narkotyki. Kocham być w kraju, bo jest dobra jakość życia dla zwykłych ludzi – mówi inna rozmówczyni "The Sun", przedstawiona jako 45-letnia Dorota Amtolok, która wraz z 18-letnią córką wróciła do Polski.