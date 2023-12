Polska "na trajektorii ożywienia". Ekonomiści komentują najnowsze dane

Koil 49 min. temu zgłoś do moderacji 2 8 Odpowiedz

Panowie i Panie wczasy kredytowe to rząd nie daje to są nasze pieniądze ,a drugie paru polityków z PiS -u skończy marnie za te rozdawanie pieniędzy ,pan Lepper za dużo mówił już go nie ma pan Adamowicz chciał wygrać wybory tez już go nie ma pan Morawiecki rozdaje nie swoje pieniądze i za chwile tez go nie będzie pozdrawiam kochanych Polaków i Polki żeby z nas każdy wiedział ze takie sprawy krótko trwają bo to jest krótki proces .