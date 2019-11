Premier Morawiecki na kongresie ekonomistów: "dostrzegamy szereg problemów"

W Warszawie trwa X Kongres Ekonomistów Polskich, wziął w nim udział premier Mateusz Morawiecki. - Coraz silniej zaczynamy dostrzegać rosnące problemy nierówności, sprawiedliwego opodatkowania wielkich korporacji, rajów podatkowych, różnych grup przestępczych, które głęboko przenikają do polityki ekonomicznej i społecznej - powiedział szef rządu podczas swojego wystąpienia.

- Musimy odpowiedzieć na kryzys kapitalizmu. Stare prawa, które znamy z naszych podręczników, one albo muszą być modyfikowane, albo przynajmniej muszą być uzupełniane. Szczególnie w kontekście cyfryzacji, problemów z VAT-em, zmian klimatycznych i wielkich oczekiwań społecznych. Trzeba zapewnić bezpieczeństwo naszym rodzinom - podkreślił Morawiecki.

- W 2013 r., gdy odbywała się poprzednia edycja kongresu, borykaliśmy się ze skutkami poprzedniego kryzysu finansowego, spowolnienia gospodarczego i powolnego wzrostu. Tamte problemy przepoczwarzyły się, w dalszym ciągu musimy poszukiwać na nie odpowiedzi. Ówczesne diagnozy nie doprowadziły do skutecznych rozwiązań, te musimy znaleźć - powiedział premier.

- Stajemy się państwem długów, a nie państwem podatków, poprzez rosnące poziomy zadłużenia, czy to państwowego czy prywatnego. Ta spirala może się skończyć źle i musimy znaleźć na nią receptę, kluczowe znaczenie ma tu polityka fiskalna. Patrząc na skuteczność w ściąganiu należnych podatków, nasz rząd odrobił tę lekcję dobrze - dodał premier.

Zdaniem Morawieckiego, działania rządu to nie tylko ekonomia, ale również szeroko pojęty interes publiczny. - Sięga daleko ponad fascynację wzrostem PKB. Polityka musi dostarczać szereg odpowiednich narzędzi. Robert Kennedy mówił, że nasze PKB mierzy ilość sprzedawanych papierosów czy karetek dojeżdżających do chorych, a nie mierzy jakości kształcenia, szczęścia czy poziomu zdrowia naszych dzieci i innych ważnych spraw, którymi człowiek żyje - powiedział szef rządu.

- Jednocześnie mamy do czynienia ze zmieniającym się światem, nadlatujących z niewiadomych kierunków tak zwanych czarnych łabędzi, które stawiają przed nami nowe wyzwania i odsyłają do lamusa powiedzenie ceteris paribus (z łac. dosł. inne takie samo; założenie o niezmienności czynników, które wpływają na dane zjawisko ekonomiczne - przyp. red.) - powiedział.

- Musimy pogodzić się z tym, że część z narzędzi wypracowanych po roku 89. przestaje już działać. Powstaje tu pytanie dla kogo i po co jest ekonomia? Czym jest sprawiedliwy rozwój? Mam nadzieję, że nie jest to zaspokajanie coraz to nowych potrzeb, których właściwie nie potrzebujemy. Komu służy ekonomia? Potrzeba szukać symbiozy pomiędzy polityką społeczną, fiskalną i monetarną - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.