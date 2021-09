Protest medyków. Będzie kolejne spotkanie z rządem

P-A 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zle, mało czemu nie wyjeżdżają do Niemiec mieli oferty i co tu dalej siedzą i strajkują ? Tylko musza wiedzieć, że w pierwszej kolejności muszą nostryfikować swój dyplom w Niemczech i nauczyć się tamtejszego języka. Przyszli emigranci zarobkowi muszą pamiętać także o tym, że niemiecki rynek wykazuje duże zapotrzebowanie na lekarzy, ale tych, którzy potrafią przeprowadzić skomplikowane operacje i zabiegi. Na niemieckim rynku pracy liczy się także doświadczenie. Mamy ich dość wiemy jak są traktowani starzy, chorzy ludzie w szpitalach ! NIE chce komentować tego już. Pokazywały nam programy telewizyjne jak tratowano chorych w czasie pandemii. Wystarczy ! My płacimy składki nie mamy odpowiedniego leczenia.