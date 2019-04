Prywatne przychodnie i gabinety zadłużone na potęgę. KRD: 100 mln zł długu

Niechlubny rekord pod względem wysokości zadłużenia należy do prywatnej praktyki lekarskiej z Krakowa. Ma w sumie trzy zobowiązania opiewające na 1,5 mln zł wobec funduszu sekurytyzacyjnego. Z kolei "najbardziej zadłużonym województwem" jest mazowieckie. Działające tu prywatne przychodnie i gabinety mają blisko 23 mln zł długu. Drugie miejsce należy do Śląska - ok. 12 mln zł długu, na trzecim jest Wielkopolska - 9,5 mln zł niespłaconych zobowiązań. Oczywiście to nie województwa muszą oddać pieniądze, a właściciele działających tam prywatnych praktyk lekarskich.