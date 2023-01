Rynek mieszkaniowy cofnął się o sześć lat. Ekspert nie ma wątpliwości

marzyciel 23 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Nie bardzo kumam na czym polegać ma ten... naturalny odruch deweloperów dążących do zrównoważenia rynku? W jaki sposób równoważą ten rynek? Ludzi nie stać na zakup mieszkania wybudowanego przez dewelopera a "łobajtki" już kupiły tyle, że więcej nie potrzebują. Znaczy się popyt padł na pysk, więc budowa nowych mieszkań w takiej cenie stała się nieopłacalna i to ma być owo ZRÓWNOWAŻENIE? Zrównoważenie rynku nastąpi wówczas, gdy gminy/samorządy zaczną budować mieszkania "po kosztach" i głównie na wynajem. Niestety, tymczasem w polskim 18-to wiecznym kapitalizmie nie jest to możliwe bo tu trza siem nahapać możliwie najmniejszym kosztem i w możliwie najkrótszym czasie... a najlepiej przy wsparciu z budżetu państwa. Dojdą do władzy lewaczki to i banki i deweloperzy sami zaczną prosić ludzi by kupili sobie mieszkanie na własność.