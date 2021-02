Rząd przygotowuje "nowy ład". "To mi przypomina lata Gierka"

Rząd zapowiada przedstawienie "nowego ładu", który ma określić cele Polski na czas po pandemii. - Doświadczenia z dokumentami PiS-u są jak najgorsze. Oni emitują rozmaite teksty kiepskiej propagandy, w których zawarte są nierealne lub złe obietnice. (...) A jeśli obietnice są dobre, to rzeczywistość od nich odbiega. (...) To mi przypomina lata Gierka - komentował w programie "Newsroom" przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju, były minister finansów prof. Leszek Balcerowicz. FOR przygotowuje raport o stanie Polski. Wynika z niego m.in., że Polska przeznacza na wydatki socjalne 21,3 proc. PKB. - Polska od 2019 roku jest liderem wydatków socjalnych wśród krajów postsocjalistycznych. Ponadto przeznacza na ten cel więcej niż bogatsze kraje np. Słowenia, Wielka Brytania, USA, Kanada, Szwajcaria - mówił Balcerowicz. Jak dodał, towarzyszy temu mniejsza dynamika inwestycji. - Taka tendencja sprzyja stagnacji, a być może i kryzysowi - podkreślił.