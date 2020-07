Śmiecenie w lesie. Kara wzrośnie do 5 tys. zł

Rząd bierze się za osoby śmiecące w lasach, kara za takie zachowanie zostanie podniesiona z 500 do 5 tys. zł. Przybędzie także fotopułapek. To przez to, że Lasy Państwowe płacą aż 20 mln zł rocznie za sprzątanie nielegalnie porzuconych śmieci.

