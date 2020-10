Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Rząd chce ułatwić najem i wykup mieszkań

SIM-y to spółki, które - w porozumieniu z samorządem - budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem. Mają być alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy, lub którzy nie chcą wiązać się długoletnim kredytem.

SIM-y, jak założono w projekcie, miałyby zapewnić możliwość dojścia do własności po 20-30 latach najmu, ale tym lokatorom, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20 proc. (a w dużych miastach 25 proc.) kosztów budowy lokalu.

Na realizację inwestycji mieszkaniowej z SIM samorządy mają otrzymać dofinansowanie wynoszące do 35 proc. jej kosztów. Jak zaznaczyła Emilewicz, powstanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach.

Obecny na konferencji prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński podkreślił, że KZN do tej pory podjął rozmowy z niemal 90 gminami, a z ponad 30 podpisał porozumienia o współpracy. Liczy, że do końca roku liczba ta wzrośnie do 60.