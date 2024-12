Szykują rewolucję dla pracowników. Staż pracy po nowemu. Pracodawcy komentują

To powinno być już dawno !! Wiele osób pracowało na umowę zlecenie mimo ze powinni mieć umowę o prace !!! I to wina leży po stronie pracodawcy ze oszukiwali nie tylko tych ludzi co zatrudniali ale tez i państwo budując szara strefę !!! Nie rozumiem dlaczego dopiero za 2 lata !?! To powinno być już 20 lat temu zrobione !!!