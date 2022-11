Tak Wielka Brytania ratuje swoje finanse. Więcej osób zapłaci maksymalny podatek

Z prognoz rządowego Biura Odpowiedzialności Budżetowej Wielkiej Brytanii wynika, że brytyjska gospodarka - druga co do wielkości w Europie - zakończy 2022 r. ze wzrostem PKB o 4,2 proc. To efekt dobrej jego pierwszej połowy. W przyszłym roku brytyjskie PKB spadnie natomiast o 1,4 proc ., ale w kolejnych trzech latach wzrastać będzie o 1,3 proc., 2,6 proc. oraz 2,7 proc.

Dodajmy, że w październiku 2022 r. roczna stopa inflacji na Wyspach wzrosła do 11,1 proc. To kolejny miesiąc, gdy jest ona na najwyższym poziomie od 41 lat. Poziom brytyjskiej inflacji w październiku 2022 r. jest wyższy, niż spodziewali się analitycy, którzy prognozowali, że będzie to 10,7 proc. To i tak byłby znaczący wzrost w stosunku do poziomu we wrześniu, gdy odczyt inflacji wyniósł 10,1 proc.