Tarcza branżowa. Premier Morawiecki z wizytą w Złotokłosie

W czasie swojej wizyty w firmie, która z powodu pandemii koronawirusa i lockdownu znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, szef rządu odniósł się do pomocy udzielanej branżom najbardziej dotkniętym kryzysem.

- Jesteśmy w momencie, w którym trudno jest przesądzić o otwarciu gospodarki - powiedział premier. - Wiem jak jest wam ciężko, ale myślę, że po tym, jak zadziała program szczepionek, sytuacja wróci do normalności.

Jak mówił Morawiecki, na całą pomoc z tej tarczy rząd chce przeznaczyć ok. 40 mld zł, ponad te 150 mld zł, które wcześniej zostało uruchomione.

Ekspozycja Servis działa od 1992 roku i jest jedną z najstarszych prywatnych firm oferujących usługi w zakresie wykonawstwa stoisk targowych, zarówno w kraju jak i za granicą. W jej ofercie znajduje się pełen zakres usług związanych z wystawiennictwem, zaczynając od pomysłu na stoisko, przez projekt, aż do finalnego produktu, jakim jest stoisko "pod klucz".

Bunt przedsiębiorców

Przedsiębiorcy są sfrustrowani przedłużającym się lockdownem, wielu z nich stanęło na skraju bankructwa. To sprawia, że są też zdesperowani, a w aktach desperacji wznawiają działalność, mimo trwającego zakazu i obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Sanepid w większości przypadków jest bezlitosny, wystawia kary od 5 do 30 tys. zł, które mają status natychmiastowej wykonalności, co sprawia, że mniej więcej w tydzień na konto przedsiębiorcy może wejść komornik.

Rząd zdecydował ostatecznie o przedłużeniu restrykcji do końca stycznia. Jak podkreślał kilka dni temu, zmusza go do tego sytuacja pandemiczna w kraju.