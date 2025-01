Trump grozi nałożeniem ceł, ale niektóre kraje mogą na tym skorzystać

Tak niektóre kraje mogą skorzystać na polityce Trumpa

Oto wyzwania stojące przed Polską

Autorzy raportu zauważyli, że niskie koszty pracy w Polsce "przestają być wystarczającym argumentem dla globalnych inwestorów". "Polska musi szybko adaptować się do nowych trendów technologicznych, jednak spółki mają ograniczony wpływ na koszty energii, szczególnie gazu" - wskazali. Problemem też - jak dodali - są ograniczone zasoby finansowe , które komplikują dostosowanie się polskich firm do rosnących wymagań regulacyjnych.

"Wzrost gospodarczy Polski może spowolnić na skutek prawdopodobnych utrudnień eksportowych dla UE, które szczególnie negatywnie wpłyną na naszego największego partnera w eksporcie – Niemcy (eksportują ok. 10 proc. swoich towarów do USA, Polska – ok. 3 proc.)" - poinformowała firma doradcza. Według niej, efekt ten może zostać wzmocniony poprzez postawienie przez USA na tańsze źródła energii, np. z paliw kopalnianych. Przyczyni się to "do pogorszenia konkurencyjności kosztowej produkcji UE względem USA".