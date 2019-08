VAT od najmu. Znowu chaos, nie wiadomo ile płacić

To już kolejny zwrot w sprawie VAT-u od najmu nieruchomości. Tym razem fiskus twierdzi, że wynajem mieszkania firmie na potrzeby jej pracowników jest zwolniony z podatku VAT, choć jeszcze niedawno zapewniał, że należna jest stawka 23 proc.

Jak mówi w "Dzienniku Gazecie Prawnej" Janina Fornalik, doradca podatkowy i partner w MDDP, to chaos. Podatnicy, którzy dostają korzystne interpretacje, mogą zaoferować niższą cenę najmu niż ci, którzy otrzymali niekorzystną wykładnię. Jej zdaniem konieczna jest interpretacja ogólna.

Rozstrzygnięcie jest istotne zarówno dla najemców, jak i wynajmujących, i to bez względu na to, czy jest to firma czy osoba prowadząca działalność gospodarczą. Gdy wynajmujący naliczy 23 proc. VAT-u na fakturze, podatek zapłaci zarówno on, jak i firma będąca najemcą, jednak ta ostatnia odliczy go sobie później od własnego podatku.

Problem zaczyna się, gdy wynajmujący sam zdecyduje się nie wpisać na fakturze 23 proc. podatku - gdy fiskus w interpretacji zdecyduje, że podatek był konieczny, najemca śpi spokojnie, ale wynajmujący (właściciel mieszkania) musi płacić. Jeszcze inaczej sprawa się ma, gdy wynajmujący wpisze 23 proc. VAT-u na fakturze, a fiskus uzna, że zrobił to niepotrzebnie i podatku nie naliczy. Wtedy to najemca będzie stratny, bo już zapłacił za wynajem wraz z wliczonym w to podatkiem.

Sprawa jest zawiła, a fiskus zmienia zdanie. Mowa tu o przypadkach, gdy firma wynajmuje mieszkanie, by nieodpłatnie udostępniać je swoim pracownikom. Dlatego pojawia się kwestia zwolnienia z 23-procentowego VAT-u. W jednej z takich spraw w 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że VAT i tak trzeba zapłacić.

Później podtrzymywał to fiskus w swoich decyzjach, jeszcze w tym roku. Teraz ponownie zmienia zdanie, jak wynika z interpretacji z lipca i sierpnia, stawki 23 proc. VAT nie trzeba naliczać. Decyzje odnosiły się do umów, z których jednoznacznie wynikało, że dotyczą one mieszkania i że najemca zobowiązuje się do wykorzystywania wynajmowanego lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe swoich pracowników. W wydanych interpretacjach dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że w takiej sytuacji spełnione będą przesłanki zwolnienia z podatku.

