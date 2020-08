wesela Martyna Kośka 58 minut temu

"Wesele przełożyłbym na później" - deklarują ankietowani. Statystyki dowodzą jednak czegoś innego

Wesela odpowiadają za co najmniej tysiąc przypadków zakażeń, a to i tak zaniżony szacunek. Część lekarzy apeluje do rządu, by przywrócił ograniczenia dotyczące liczby ich uczestników. Byłoby to jednak spełnienie najczarniejszego koszmaru branży weselnej, która nadal nie wyszła na prostą po kilkutygodniowym przestoju. Zapytaliśmy Polaków, co sądzą o weselach w czasach epidemii.

Podziel się Dodaj komentarz