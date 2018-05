Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy w sprawie obniżenia do zera akcyzy na paliwa CNG i LNG. To zachęta dla samorządowców, by kupowały autobusy na gaz.

- Rzeszów, Tarnów, Gdynia - te miasta już korzystają z autobusów napędzanych gazem. Jest to opłacalne - mówił w programie "Money. To się liczy" Marcin Szczudło, wiceprezes zarządu PGNiG.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl