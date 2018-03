PGNiG oczekuje, że we wtorek zakończy się arbitraż z Gazpromem. Chodzi o renegocjację ceny gazu z Rosji

Fot. Stanislaw Kowalczuk/East News Blisko 72 proc. akcji PGNiG należy do Skarbu Państwa.

PGNiG spodziewa się, że we wtorek 27 marca odbędzie się posiedzenie kończące postępowanie arbitrażowe z Gazpromem. Prezes spółki Piotr Woźniak liczy na szybką decyzję Trybunału w Sztokholmie w sprawie renegocjacji ceny dostarczanego gazu ziemnego.

- Spodziewamy się oficjalnego zakończenia posiedzenia jutro i dalej oddajemy się w ręce Trybunału, żeby raczył zdecydować w możliwie najkrótszym czasie - powiedział Woźniak. - Nam zależy na czasie - dodał.

Na 27 marca zaplanowane jest także posiedzenie rady nadzorczej Europol Gazu. Przy tej okazji dojdzie do spotkania prezesa PGNiG z wiceprezesem Gazpromu Aleksandrem Miedwiediewem.

- Mamy już ustalony porządek posiedzenia i prezes Miedwiediew poprosił o spotkanie wcześniej, jak sądzę, żeby w mniejszym gronie omówić porządek posiedzenia. Mamy również na 27 marca zaplanowane walne zgromadzenie za 2016 r., które nie odbyło się wcześniej - wskazał prezes PGNiG.

Wśród spraw do omówienia są kwestie techniczne, stosunek akcjonariuszy do ustawy o zapasach obowiązkowych i kwestia podziału kapitału rezerwowego, wyjaśnił.

Postępowanie arbitrażowe przed Trybunałem w Sztokholmie przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export toczy się w sprawie renegocjacji ceny dostarczanego gazu ziemnego obowiązującej od 1 listopada 2014 r. w ramach kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej zawartego w roku 1996.

Blisko 72 proc. akcji PGNiG należy do Skarbu Państwa. Pozostałe akcje należą do rozproszonych akcjonariuszy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się głównie wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem i magazynowaniem gazu ziemnego do Polski,a także dystrybucją paliw gazowych.