Wielki problem Australii. Muszą podnieść trzykrotnie opłaty dla obcokrajowców

Australia broni swojego "interesu narodowego"

Australijski rząd, jak pisze Reuters, planuje również obniżyć opłaty za składanie wniosków o inwestycje zagraniczne w projekty typu "buduj, aby wynająć". Ma to na celu zachęcić do budowy większej liczby domów, co z kolei przyczyni się do zwiększenia podaży mieszkań na rynku — powiedział Chalmers.