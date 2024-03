Wniosek do TS ws. Adama Glapińskiego gotowy. "Kwestia najbliższych godzin"

lol 2 dni temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Jasne, nie postawią go, a on się będzie bronił i wyjdzie to oszustwo z wakacjami kredytowymi i z zamachem na aktywa finansowe Polaków, bo to jest niezgodne z Konstytucją, zaraz potem wniosek do prokuratora na ministrów finansów. Niech w końcu ktoś za to odpowie za okradanie oszczędzających na rzecz kredytobiorców, którzy się bogacili na całej operacji, bo ceny nieruchomości rosły i rosną.