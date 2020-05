Wojna handlowa USA-Chiny zaszkodziła Polsce. Importujemy więcej z Chin

Wartość importu Polski z Chin wzrosła o 2,6 mld euro. Jak wskazuje ekspert, to wcale nie oznacza, że Polska na wojnie handlowej USA i Chin skorzystała, ponieważ napięcia pomiędzy dwoma mocarstwami przyczyniły się do spowolnienia całego światowego handlu. Oznacza to, że popyt na polskie towary (oraz na towary, do których Polska dostarcza podzespoły) był niższy.