Wrzesień nie był łaskawy dla kierowców. Październik będzie jeszcze gorszy

Podwyżki na stacjach. Droższa ropa i słabszy złoty

Co więcej, kolejne podwyżki na stacjach są nieuniknione. Średnio w przyszłym tygodniu detaliczne ceny paliw mogą wzrosnąć od 5 do 10 groszy na litrze.

Inflacja zaskoczyła. Padł kolejny rekord

Publikacja GUS to wstępny odczyt. Dokładniejsze dane - co i o ile zdrożało poznamy za dwa tygodnie. Jednak już teraz GUS wstępnie szacuje, że paliwa zdrożały średnio o 28,6 proc. w skali roku. To oczywiście częściowo efekt spadku cen w ubiegłym roku, który nastąpił w wyniku lockdownu. Jednak droższe tankowanie to nie tylko efekt niskiej bazy. A wzrost cen paliw to droższy transport, który może przekładać się na wyższe ceny w sklepach.