Wynagrodzenia idą na rekord. W grudniu pierwszy raz średnia przekroczy 5,5 tys. zł brutto

Ekonomiści zastrzegają jednak, że wartości te przed samą publikacją GUS w przyszłym miesiącu mogą się jeszcze zmienić. W międzyczasie poznamy bowiem bardziej szczegółowe dane za listopad ze strukturą płac w poszczególnych branżach. One mogą nieco zmienić optykę.

W prognozach ekspertów jedno jest pewne. Przeciętne wynagrodzenie za grudzień wzrośnie do najwyższego poziomu w historii. Pierwszy raz przekroczy 5500 zł brutto, a jeśli sprawdzą się szacunki ekspertów, wyniesie nawet około 5600 zł brutto. Dotychczasowy rekord wynagrodzeń padł w grudniu ubiegłego roku. Wtedy było to 5275 zł brutto .

Trzeba jednak podkreślić jedno. Ekonomiści zauważają, że grudzień zawsze jest pod względem wynagrodzeń zupełnie wyjątkowy. To miesiąc, w którym płace są zdecydowanie najwyższe.

- Na ten miesiąc przypada kumulacja dodatków, premii i bonusów, które powiększają wynagrodzenie i przez to zawyżają statystyki - tłumaczy Aleksandra Świątkowska, ekonomistka BOŚ Banku. Zwraca uwagę m.in. na zarobki w górnictwie, które w porównaniu z listopadem potrafią być nawet o kilka tysięcy złotych wyższe.

Wszystko widać w danych GUS. Można w nich przeczytać, że w 2018 roku przeciętne wynagrodzenie w listopadzie wynosiło niecałe 4970 zł. W grudniu skoczyło do 5275 zł, by spaść w styczniu znowu grubo poniżej 5000 zł. Natomiast zarobki w górnictwie w skoczyły z niecałych 9400 zł w listopadzie do prawie 14000 zł w grudniu.