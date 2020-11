Prawie pół miliarda złotych - tyle są winni lokatorzy właścicielom mieszkań

"Znaczna część podmiotów korzystających z lokali komunalnych w Krakowie ze względu na trudną sytuację ekonomiczno-finansową każdego miesiąca zmuszona jest do podejmowania decyzji, czy ograniczone środki, którymi dysponują, przeznaczyć na zakup jedzenia i lekarstw, czy też na uregulowanie opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego" – czytamy w komunikacie przesłanym do money.pl przez biuro prasowe urzędu miasta Krakowa.

Nie wyrzucaj książeczki mieszkaniowej. Możesz za nią dostać grube pieniądze

Również w Bydgoszczy jest obecnie ok. 5,5 tys. dłużników (zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i użytkowych). Jak informują tamtejsi urzędnicy, ok. 40 proc. z nich, po otrzymaniu przedsądowych wezwań do zapłaty, uregulowała co najmniej połowę swojego długu, a co trzeci spłacił go już w całości.