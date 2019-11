Z Polski do San Francisco, Pafos, Zadaru i Burgas. PLL LOT i Ryanair przedstawiają oferty

– Po informacji o tym, że wizy zostaną zniesione, zauważyliśmy lawinowy przyrost wyszukań połączeń do USA. Od samego początku było dla nas oczywiste, że zniesienie wiz spowoduje większe zainteresowanie lotami na tym kierunku – mówił Michał Fijoł, członek zarządu PLL LOT w rozmowie z money.pl.

Dlatego też pojawi się nowe połączenie na linii Polska-USA. Polacy polecą bezpośrednio do San Francisco dokładnie od 5 sierpnia 2020 roku. To na razie jedyna nowa trasa do USA, która przewoźnik państwowy planuje uruchomić. Michał Fijoł jednak kilka dni temu tłumaczył, że LOT lata również do Nowego Jorku, Chicago, Newark, Los Angeles i Miami.

Tymczasem nowe oferty wakacyjne zapowiedział również Ryanair. W lato 2020 roku Polacy polecą z Warszawy Modlin i Poznania do Pafos, z Gdańska do Zadaru i z Katowic do Burgas.

"Cieszymy się z ogłoszenia 4 nowych dodatkowych tras z Polski. W rozkładzie lotów Ryanaira na lato 2020 znajduje się aż 36 nowych tras i 252 łącznie. Ryanair obsłuży w Polsce 14,2 miliona pasażerów rocznie" - powiedziała Olga Pawlonka z Ryanaira, cytowana w komunikacie.

Do Pafos samoloty z Warszawy Modlin i Poznania będą się odbywać raz w tygodniu. Z Gdańska do Zadaru wystartują tygodniowo trzy maszyny, a z Katowic do Burgas – dwie.

