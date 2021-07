Zakaz handlu coraz mniej skuteczny. Tymczasem na nowelizację możemy poczekać nawet do jesieni

Poselski projekt PiS przewiduje, że w niehandlową niedzielę otwarte mogą być tylko te placówki, w których działalność pocztowa wyniesie powyżej 50 proc. przychodów. Skierowanie go do Sejmu w niedzielę 18 lipca dawało związkowcom nadzieję na przyspieszenie prac.

Nie tylko Żabka

O ile Bricomarche (należące do Grupy Muszkieterów) podpisało umowę z InPostem , o tyle sieć dyskontów należąca do Jeronimo Martins - z Pocztą Polską . Ta ostatnia jest jednak spółką Skarbu Państwa, więc fakt, że pomaga dużej sieci otworzyć sklepy w niedziele, nie podoba się związkowcom.

- Czas najwyższy na przyjęcie nowelizacji, bo doszło już do tego, że Poczta Polska, spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, podpisała umowę z Biedronką. To bardzo niepokojące, przykre i nieetyczne - mówi money.pl Alfred Bujara, szef sekcji handlu w NSZZ "Solidarność".

Nowy pomysł?

- To o to przecież wnioskowaliśmy od 3 lat. To co się wydarzyło, nie powinno zaskakiwać. Nie trzeba było być jasnowidzem, by przewidzieć, że przy bierności rządu i Sejmu, sklepy nadal będą wykorzystywać luki w ustawie - dodaje szef sekcji handlu NSZZ "Solidarność".