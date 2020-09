Zakaz lotów. Komisja Europejska krytykuje Polskę. Niedzielski: przyjmujemy to z pokorą

Od środy 2 września do 15 października obowiązuje zakaz lotów do 44 krajów . Wśród nich znalazły się popularne kierunki urlopowe, jak Hiszpania, Malta, Albania czy Czarnogóra.

Rzecznik KE Christian Wigand wysłał do PAP stanowisko Komisji. Zwraca w nim uwagę, że są środki bardziej odpowiednie niż ograniczenie lotów, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Wymienia utrzymywanie dystansu społecznego, śledzenie kontaktów czy stosowanie środków higieny.

Podobnego zdania są mieszkający od trzech lat na Malcie Karolina i Piotrek, autorzy bloga podróżniczego Rudeiczarne. "Wystarczyłoby przecież wprowadzić obowiązek kwarantanny lub wymagany test przed przylotem do Polski, jak robią to inne kraje UE" - napisali do naszej redakcji.