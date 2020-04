Zakupy w rękawiczkach. Rząd zmienia zdanie - najpierw odradza, później nakazuje

Rząd zaostrzył zasady dotyczące ochrony przed wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wywołanej koronawirusem. Od 1 kwietnia każdy, kto chce zrobić zakupy, musi założyć rękawiczki. Nie muszą być to te medyczne, wystarczą tzw. zrywki dostępne w sklepach. Te z kolei mają obowiązek udostępniać je klientom.

Jednak pojawia się tu spora nieścisłość. Jeszcze 30 marca Ministerstwo Zdrowia zdecydowanie odradzało noszenia rękawiczek podczas zakupów. W mediach społecznościowych udostępniono nawet specjalną grafikę, czytamy na niej: "Wychodząc na zakupy, pamiętaj o bezpieczeństwie swoim i innych". A poniżej znak przekreślonych rękawiczek i podpis: "Nie używaj rękawiczek jednorazowych. Jeśli źle je zdejmiesz, możesz się zakazić tym, co na nich jest".

(Ministerstwo Zdrowia)

Dzień później, 31 marca premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski zaprezentowali szereg nowych obostrzeń, nałożonych w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii. Jednym z nowych obywatelskich obowiązków, który w życie wszedł 1 kwietnia, jest noszenie rękawiczek podczas zakupów. Co jest zaprzeczeniem wcześniejszej instrukcji dla klientów sklepów, wydanej przez resort zdrowia.

Głos oddajemy ekspertowi. W rozmowie z money.pl dr Paweł Grzesiowski, immunolog i specjalista ds. zakażeń wyjaśnia, kiedy tak naprawdę potrzebne są rękawiczki i przed czym chronią.

- Trudno komentować same wytyczne, bo nie ja jestem ich autorem. Natomiast, w ujęciu racjonalnym, rękawiczki są potrzebne w kontakcie ze skażeniem. Mają zastąpić naszą skórę wtedy, kiedy jest ryzyko kontaktu ze skażonym przedmiotem. Nie wiem, dlaczego uznano, że sklep jest takim miejscem - tłumaczy dr Grzesiowski.

- Rękawiczki z pewnością są potrzebne choćby w szpitalu, jednak w przestrzeni niemedycznej chodzenie w rękawiczkach uważam za co najmniej ryzykowne i to z kilku powodów - dodaje w rozmowie z money.pl.

Jak precyzuje, po pierwsze - ludzie rzeczywiście nie wiedzą jak je zakładać i zdejmować. Po drugie - bardzo często chodzą w nich długo. Nie tylko wejdą do sklepu i ściągną je tuż po wyjściu, ale chodzą w nich wiele godzin, przez co tylko roznoszą zanieczyszczenia. Po trzecie - rękawiczki nie przepuszczają powietrza, więc chodzenie w nich przez kilka godzin powoduje bardzo szybką macerację skóry na rękach.

- Wszystkie te elementy - moim zdaniem - przemawiają za tym, aby na pewno nie korzystać z rękawiczek przez długi czas, w sytuacji, gdy nie ma zagrożenia. Poza tym, mamy procedurę mycia rąk. Szczerze mówiąc, wolałbym obowiązek nakładania na ręce środka do dezynfekcji przy wejściu i wyjściu ze sklepu, niż ten, dotyczący noszenia rękawiczek - mówi dr Paweł Grzesiowski.

Jednak zgodnie z rządowym rozporządzeniem, od 1 kwietnia w trakcie robienia zakupów każdy ma obowiązek noszenia rękawiczek. Pytamy więc, skoro już musimy je nosić, to jak robić to prawidłowo oraz czy tzw. zrywki, czyli rękawiczki znane dotąd głównie z działów z pieczywem czy warzywami, to wystarczająca ochrona.

- Noszenie rękawiczek medycznych w sklepie byłoby już całkowitym absurdem Mają one określone parametry i służą przede wszystkim do ochrony w obszarze medycznym, już pomijając fakt, że ich po prostu brakuje. Z kolei plastikowe rękawiczki mają służyć temu, żeby ktoś nie skaził produktów, w czasie, kiedy jest w sklepie i ich dotyka - tłumaczy dr Paweł Grzesiowski.

A jak prawidłowo ściągać rękawiczki i czy rzeczywiście jest możliwe, by doszło do zakażenia, jeśli ściąga się je w nieprawidłowy sposób?

- Absolutnie tak, istnieje możliwość zakażenia. Dlatego bardzo ważne jest, by używać ich w prawidłowy sposób. Przede wszystkim powinno zakładać się je na zdezynfekowane czy umyte ręce. A zdejmujemy je, dotykając od wewnątrz przy nadgarstku, podobnie do zdejmowania zegarka. Zdejmujemy je, nie dotykając tej części, która została skażona. Tylko wtedy to ma sens, kiedy nie dotyka się gołą dłonią tej części rękawiczki, która miała być powierzchnią ochronną - wyjaśnia dr Grzesiowski.

- Jestem bardzo ostrożny z dawkowaniem zabezpieczeń wychodzących poza zakres spożywczy. Jeżeli zaczniemy uważać, że w sklepie jest wylęgarnia wirusów, to popadamy w absurd. Lekarz może wejść na teren szpitala bez rękawiczek, a nakazujemy wchodzenie do sklepu w rękawiczkach. Potrzeba traktować to wszystko ze zdrowym rozsądkiem - podsumowuje ekspert.

Przypomnijmy, nowe obostrzenia związane ze społeczną izolacją spowodowaną pandemią koronawirusa weszły w życie 1 kwietnia. To m.in. nakaz chodzenia po ulicy w pojedynkę (wyjątek stanowią opiekujący się małymi dziećmi oraz osobami z niepełnosprawnościami). Limity w sklepach (do 3 osób na jedną kasę), okienko zakupowe tylko dla seniorów (w godz. 10-12 sklepy czynne jedynie dla osób 65+). To tylko część zmian, wszystkie opisujemy tu: Koronawirus. Nowe obostrzenia. Co się zmienia?

