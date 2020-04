Afera z płynem Orlenu. E. Leclerc przeprasza

Płyn dezynfekujący z Orlenu trafił do sprzedaży w E. Leclercu po zawyżonej cenie. Co więcej, zgodnie z umową nie powinien w ogóle trafić do sprzedaży. Sieć handlowa bije się w pierś i przeprasza koncern. Ten odpowiada: "przeprosiny przyjęte".

