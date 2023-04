Zarządzanie zespołem – jak motywować pracowników i poprawić efektywność pracy?

Dlaczego motywowanie pracowników jest ważne?

Zarządzanie zatrudnionymi jest niejako konsekwencją posiadania pracowników. Odpowiednie prowadzenie zespołu polega na kierowaniu nim, tj. planowaniu i organizowaniu ich pracy, ale i na motywowaniu oraz kontrolowaniu wyników wykonywanych przez nich zadań. Kluczem do sukcesu jest skuteczne, mądre i celowe zachęcanie do poprawiania wyników. Ocena aktywności pracownika jest uważana za wstęp do właściwego motywowania. Systemy motywacyjne są niezbędne właściwie w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości oraz branży.

Lider – przywódca zespołu pracowniczego – powinien wykazywać się elastycznym podejściem do zarządzania w zależności od określonej sytuacji, w jakiej znajdują się pracownicy, i od tego, jak długo należą do danej organizacji. W ramach procesów motywacyjnych należy umiejętnie rozdzielać i delegować obowiązki. Pozwala to wykazywać się poszczególnym podwładnym i gwarantuje ścieżkę indywidualnego rozwoju. Lider musi zwrócić uwagę, jak najlepiej motywować do pracy podwładnych. Każdy może mieć inne potrzeby w tym zakresie.

Dlaczego właśnie motywowanie, jako jeden z elementów zarządzania zespołami pracowniczymi, jest tak istotną częścią składową całego procesu? Ponieważ przekłada się na: zwiększenie wydajności całego przedsiębiorstwa;

zwiększenie efektywności pracy;

wzrost zaangażowania pracowników;

rozwój pracowników, i co za tym idzie – rozwój przedsiębiorstwa. Motywacja ma kluczowy wpływ na wzrost wartości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Jeśli pracownik utożsamia się z organizacją, jest szczerze zaangażowany w jak najlepsze wykonywanie swoich obowiązków, a przy tym z dbałością wykonuje każde polecenie przełożonego, to firma może konkurować z najlepszymi i stawać się najlepszą w swojej branży.

Mówi się, że często chęci do pracy są ważniejsze niż wykształcenie. Dlatego warto wiedzieć przy zarządzaniu zespołem pracowniczym, jak motywować go do efektywniejszego działania.

Podstawowe metody motywowania pracowników

Podstawą jest poznanie ich specyficznych potrzeb oraz dopasowanie podejmowanych działań do ich oczekiwań i umiejętności. Poznaj podstawowe metody motywowania do pracy. Wśród nich należy wymienić: Motywację finansową – wzrost wynagrodzenia, wszelkiego rodzaju nagrody finansowe, tj. premie uznaniowe, premie uzależnione od uzyskanych w pracy wyników, podwyżki okresowe.

Motywację pozapłacową – np. dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i/lub jego rodziny, karnety na siłownię, do kina, teatru, możliwość uczestnictwa w kursach językowych czy wyjazdach integracyjnych. Do motywatorów pozapłacowych zalicza się wiele czynników pozwalających na skuteczne motywowanie podwładnych w firmie: Publiczna pochwała pracownika – jeśli zatrudniony jest chwalony za swoje zawodowe osiągnięcia, zwiększa się jego motywacja do wytężonego działania. Czuje się zauważony, a przede wszystkim doceniony przez przełożonego i kolegów. Pracownicy mają większą motywację, kiedy mogą dążyć do mierzalnych, osiągalnych celów. Wzrasta ich poczucie własnej wartości i poprawia się samopoczucie.

Pracownik częścią firmy – jeśli pracodawca daje zatrudnionym możliwość aktywnego uczestnictwa w tworzeniu firmy, zbiera ich pomysły, analizuje, a także wybiera do realizacji, wzmacnia to lojalność, a także daje poczucie przynależności do organizacji.

Przekazywanie informacji zwrotnej – pracodawca czy kierownik powinien na bieżąco przekazywać podwładnym informację zwrotną o wykonywanych zadaniach zawodowych. To dobry sposób na uniknięcie błędów w realizacji obowiązków.

Możliwość rozwoju zawodowego – jeśli pracownik ma szansę doskonalenia, uczestnictwa w kursach i zwiększania swoich umiejętności, to motywacja może rosnąć.

Dobra atmosfera w firmie – pracodawca czy kierownik powinien dbać o przestrzeganie pewnych zasad w zespole, ale jednocześnie o dobre relacje pomiędzy zatrudnionymi. Można postarać się, by ludzie wspólnie budowali dobrą atmosferę w firmie, zabierając ich na wyjazdy i wyjścia integracyjne. Dla jednych cennym motywatorem będzie możliwość wzięcia udziału w dodatkowych szkoleniach, a dla innych ważniejsza jest podwyżka. Dlatego trzeba dopasowywać metody do ich indywidualnych potrzeb pracowników.

Badania zlecone przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska z końca 2022 pod hasłem "Potrzeby pracowników 2022" wskazują najbardziej pożądane świadczenia w małych firmach. Są to: pakiety medyczne dla pracownika i/lub rodziny – 59 proc. wskazań,

dofinansowanie wypoczynku – 52 proc.,

ubezpieczenie na życie – 40 proc.,

karty przedpłacone – 35 proc.,

zapomogi i pożyczki na preferencyjnych warunkach – 23 proc.

Z kolei "Raport trendów 2023. Wynagrodzenie i rynek pracy" wskazuje, że to pieniądze są ważnym motywatorem. Aż 41 proc. ankietowanych wskazało, że zachęcają one do zmiany pracy. Ważne dla zatrudnionych jest dopasowanie obowiązków zawodowych do oczekiwań i zainteresowań, co sprzyja rozwojowi.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka business porady

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.