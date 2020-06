Zasiłek opiekuńczy może przysługiwać dłużej. Jest deklaracja minister

Na pytanie czy kryteria przyznawania zasiłku nie uległyby zmianie, odpowiedziała, że nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. - Mamy jeszcze dwa tygodnie do końca czerwca i będziemy odpowiednio wcześniej informować - wskazała.

Od 6 maja samorządy mogą stopniowo otwierać żłobki i przedszkola. Jednak nie wszystkie zostały dotychczas otwarte, a z możliwości posyłania dzieci do przedszkoli korzystało (według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z początku czerwca) około 10 proc. rodziców.

Rodzice i opiekunowie, którzy nie decydują się na posłanie dziecka do żłobka, przedszkola mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Termin jego wypłaty był kilkukrotnie przedłużany, ostatnio do 28 czerwca.