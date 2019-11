Zlecenia z pełnym ZUS-em. Wyższe koszty pracy, ale i wyższe emerytury

Umowa zlecenia jest dla wielu pracujących atrakcyjna formą współpracy. Wprawdzie nie gwarantuje zabezpieczenia emerytalnego, ale za to więcej pieniędzy na koniec miesiąca wpływa na konto zleceniobiorcy. Dziś jest tak, że osoba pracująca na umowie zleceniu płaci ZUS liczony do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od nadwyżki pracodawca nie odprowadza już składki.

Jeśli natomiast umowa zlecenia nie jest jedyną podstawą składek (bo zainteresowany ma też umowę o pracę w innej firmie), to jeśli na etacie zarabia co najmniej minimum ustawowe, to ZUS-u od zlecenia w ogóle się nie odprowadza. Przepisy mogą się jednak wkrótce zmienić – ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna".

Po co zmiany? By zasilić konta pracownicze w ZUS-ie. Dzięki temu w przyszłości zleceniobiorcy będą mieć wyższe emerytury, ale odbędzie się to kosztem aktualnych zarobków. "DGP" szacuje, że w przypadku umowy na 3 tys. zł miesięcznie koszty składki wzrosną o ok. 300 zł. Pytanie, czy podwyżkę pracodawcy wezmą na siebie czy zrekompensują ja sobie z budżetu przeznaczonego na pracownika.