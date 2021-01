Zmiany w podatkach i akcyzie? Kościński: analizujemy, system musi być sprawiedliwy

Zmiany w podatkach i akcyzie? - Cały czas patrzymy na wszystkie podatki. Nasza strategia jest taka, żeby jak najbardziej zmniejszać ten klin podatkowy, a równocześnie patrzymy, czy podatki są sprawiedliwe. W tych czasach bardzo ważne jest, by wszyscy ci, którzy mają płacić podatki, płacili je sprawiedliwie. Cel zawsze jest ten sam - uszczelnianie. Nie może być tak, że jeden przedsiębiorca płaci, a inny nie, bo to psuje rynek dla wszystkich - powiedział w programie "Money. To się liczy" minister finansów Tadeusz Kościński. - Co do akcyzy, cały czas to analizujemy. Akcyza to bardzo skomplikowany podatek, jest bardzo dużo konkurencji na rynku, a każdy chce płacić jak najmniej podatku. A niektóre podatki akcyzowe, tak jak opłata cukrowa, mają na celu zmianę zachowanie społeczeństwa. Tych podatków nie można tak zero-jedynkowo wprowadzać czy likwidować - dodał.