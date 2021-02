Brakuje inwestycji. Rządowy ekonomista ma pomysł

Niskie stopy procentowe mają zachęcać do inwestycji, ale tych jest za mało, by napędzić gospodarkę. - Duża tu rola sektora publicznego, powtarzam to od 9 miesięcy. Na wyjściu z pandemii bardzo ważne jest to, by sektor publiczny wziął na siebie impuls do inwestycji, który przełoży się na stymulację inwestycji prywatnych - powiedział w programie "Money. To się liczy" Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. - Przedsiębiorstwa, które wstrzymują się z inwestycjami, robią to z rozsądku, jest duża niewiadoma, i ja to rozumiem. Dlatego sektor publiczny powinien wziąć na siebie ciężar zwiększania inwestycji publicznych - dodał.