Ceny owoców i warzyw. Ekspert: Pogoda przesuwa sezon, jeszcze może być taniej

Owoce i warzywa będą droższe niż przed rokiem? - Tegoroczna wiosna jest chłodna. Co prawda opadów nie brakuje i to jest optymistyczna informacja, ponieważ susza w ostatnich latach nękała polskie rolnictwo. Mimo że opady są wystarczające, to mamy problem z relatywni niskimi temperaturami. To ma wpływ na ceny - powiedział w programie "Money. To się liczy" Jakub Olipra, analityk Credit Agricole. - Wszystko zależy od warunków agrometeorologicznych w najbliższych tygodniach. Długoterminowe prognozy mówią o wyższych temperaturach, przy utrzymujących się opadach ta podaż wzrośnie. To będzie przesunięcie sezonu, mamy teraz relatywnie mniej warzyw czy owoców, ale wiele wskazuje, że kolejne tygodnie przyniosą większą podaż. W przyrodzie musi być równowaga, nie można wykluczyć, że tych produktów będzie więcej, a więc ceny będą niższe - dodał.