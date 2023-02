Chorwacja ma euro. Premier Morawiecki straszył. Są najnowsze dane

Radzymin CBA 16 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Panie Krzysztof Chaciński Burmistrz Radzymina, czy ochłonął Pan już po PIERWSZEJ próbie podniesienia mieszkańcom Radzymina podwyżek za wywóz nieczystości płynnych? Dla niewtajemniczonych Burmistrz na radzie próbował przeforsować opłatę za wywóz szamba, do maksymalnej kwoty 46zł/m3, podczas gdy obecnie ta stawka wynosi maksymalnie 30zł/m3. (czyli realnie, masz szambo 10 m3, płaciłeś do 300 zł, teraz będziesz mógł zapłacić nawet 460 zł). RADZYMINIAKU, czy stać CIĘ będzie na wywóz szamba w tym mieście? Warto zauważyć, że w czasie kiedy Pan pracował nad nową uchwałą żaden z przedsiębiorców prowadzących w gminie usługi asenizacyjne (46 firm z licencją) nie wystąpił z wnioskiem do rady, że ich biznes się nie opłaci i trzeba zrobić podwyżkę. To pana autorski pomysł. Przy okazji warto zapytać, czy na kolejnym spotkaniu w Słupnie, będzie obecny wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Sp. z o.o. z Tarnowa? RADZYMIŃSKIE SŁOWIKI donoszą, że szykuje nam się fala pozwów i to wykonawcy pozywają gminę za: Pumprack, Parku Czartoryskiej, P+R czy PKP .......... Z przymrużeniem oka należy już traktować narrację, że wszyscy są winni tylko nie my (urząd). Oficjalną skargę na Pana działania kilka dni temu złożył inwestor P+R przy PKP, ale to Pan przygotował uchwałę, od razu wskazując, że skarga jest bezzasadna, ponadto skarga została rozpatrzona na radzie przez sprzyjającą Panu, Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pani przewodnicząca tej komisji, to ta sama Pani, którą zatrudnił Pan na stanowisku SEKRETARKI w szkole SP1 w Radzyminie. :) Czy gdyby ta Pani rozpatrzyła skargę uznając Pana winę, zwolnił by ją Pan z pracy? Czy może jej męża, którego to Pan również zatrudnił w urzędzie? Czy na dzisiejszym zebraniu w Słupnie, będzie Pan Radny, Przemysła Śledź, naczelny deweloper SŁUPNA? Jeśli nie, to dlaczego? Na wcześniejszej komisji go nie było, przypadek?