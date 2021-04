Dodatkowe 30 mld zł dla biznesu. Koniec końców zapłacą Polacy, w podatkach

Rząd znalazł kolejne 30 mld zł na wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych lockdownem. - Na końcu te pieniądze pewnie będą wyciągnięte z nas. Musimy się spodziewać, że ten ponad rok z pandemią wcześniej czy później uderzy nas po kieszeniach w podatkach - powiedział w programie "Money. To się liczy" Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. - Myślę, że skoro minister finansów używa tak wspaniałej, brytyjskiej dyplomacji werbalnej, to rzeczywiście możemy spodziewać się podwyżki podatków. Rząd testuje nas takimi przeciekami, jakkolwiek byśmy to nazywali, bo to moda, która przyszła z Brukseli, że podatki nazywamy opłatami. Moda przyjęła się u nas, nazywamy to opłatami, ale to wszystko jest w jednym worku. Myślę, że jest też duży kłopot z definicją sprawiedliwości opodatkowania - dodał.