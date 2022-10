Duża kara dla Polskiej Grupy Farmaceutycznej. UOKiK zdecydował

W komunikacie prasowym dostępnym na stronie UOKiK-u Urząd podkreśla, że to już kolejna kara dla firmy z branży farmaceutycznej w tym roku. Tym razem otrzymała ją Polska Grupa Farmaceutyczna, zajmująca się hurtową sprzedażą leków i wyrobów farmaceutycznych. Postępowanie przeprowadzone przez prezesa UOKiK-u Tomasza Chróstnego wykazało, że PGF nadmiernie opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Zatory w PGF przyczyną kary

Przeprowadzone wobec PGF postępowanie wykazało, że tylko od lutego do marca 2020 r. spółka opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na ponad 425 mln zł , przy czym największe kwoty opóźnionych świadczeń wobec wybranych kontrahentów wyniosły: ponad 37 mln zł (36 faktur), ponad 24 mln zł (45 faktur) i ponad 18 mln zł (20 faktur).

"PGF to przedsiębiorca o znaczącym udziale w rynku farmaceutycznym, a zatem wpływ stosowanych przez spółkę negatywnych praktyk płatniczych wobec kontrahentów również może być znaczny" - podkreśla Urząd.

Problemy spółek farmaceutycznych?

Jak czytamy w komunikacie, to najwyższa kara nałożona na stronę postępowania zatorowego. Drugi, jeżeli chodzi o wielkość kary za to przewinienie, jest również przedsiębiorca z branży farmaceutycznej, co - jak pisze UOKiK - "wskazuje na niepokojący trend dotyczący lekceważącego podejścia do obowiązków płatniczych reprezentantów tego sektora gospodarki".