Księża na etacie w KAS, zarabiają ponad 6 tys. zł. Ojciec Gużyński komentuje

Krajowa Administracja Skarbowa zatrudnia księży, zarabiają powyżej średniej krajowej. - To nie wymaga szerokiego komentarza czy tłumaczenia, tak nie powinno być. A wewnątrz Kościoła musimy nauczyć się pilnować tych obszarów, które są narażone na różnego rodzaju nadużycia, a w szczególności jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci i chronienie ludzi przed przestępcami w sutannach - powiedział w programie "Newsroom" o. Paweł Gużyński, Dominikanin. Był też pytany o to, czy Kościół powinien być weryfikowany przez wiernych. - Niekoniecznie. Patrząc w perspektywie historycznej na to, jak Kościół zdobywał pieniądze, to jest to sprawa skomplikowana i złożona. Jednak kongres katoliczek i katolików przygotowuje druk o jawności i transparentności. Jawność i transparentność, o to się musimy postarać, musimy mieć dobre procedury. Koniec tej kultury ukrywania - dodał.