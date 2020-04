Kursy walut. Dolar pozostaje silny; w dłuższym terminie złoty się umocni

W czwartek po południu kurs euro utrzymuje się na poziomie 4,54 zł. Kurs dolara amerykańskiego zbliża się do poziomu 4,20 zł, a kurs franka wynosi 4,32 zł.

- W tym zamieszaniu wzrost EUR/PLN „tylko” do 4,54 należy uznać za delikatny klaps. Nie łudźmy się jednak, że złoty stał się swojego rodzaju bezpieczną przystanią - dodaje.

Jego zdaniem, polska waluta jest poza głównym obiegiem w żonglerce inwestorów między ryzykownymi i bezpiecznymi aktywami. Przemawia to za tym, że kurs euro nie prędko spadnie poniżej 4,50 zł, ale też wzrost ponad 4,60 nie jest dużym zagrożeniem.

Z kolei ekonomiści Credit Agricole w swojej długoterminowej prognozie przewidują, że na koniec II kwartału kurs euro spadnie do 4,44 zł, czyli będzie ok. 10 groszy niżej. Z kolei kurs dolara będzie w wynosił 3,96 zł.

Ich zdaniem obniżki stóp procentowych w Polsce nie powinny przyczynić się do wyraźnego osłabienia złotego. W zeszłym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach, sytuacja na rynku walutowym pozostawała pod wpływem nastrojów inwestorów kształtowanych przez doniesienia medialne na temat epidemii koronawirusa. Mimo danych wskazujących na dynamiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie polska waluta była relatywnie stabilna.

- Popyt na amerykańską walutę może się utrzymywać z dwóch powodów. Po pierwsze część uczestników rynku liczy na to, że to Stany Zjednoczone mogą najszybciej wrócić do punktu wyjściowego sprzed pandemii. Po drugie, w obliczu utrzymującej się niepewności dolar ponownie postrzegany jest jako jedna z najbezpieczniejszych przystani - ocenia Rafał Sadoch, analityk z mBanku.