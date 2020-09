Kursy walut. Wzrosty nawet o kilkanaście groszy. Fatalny tydzień złotego

UOKiK kara banki. "Będziemy wspierać klientów"

Z niepokojem na wykresy zerkają też kredytobiorcy spłacający zobowiązania we frankach. Jeszcze na początku września mogli wymienić złotówki na franki po kursie 4,04. W poniedziałek było to już niecałe 4,13 zł, a w piątek za szwajcarską walutę trzeba dać 4,21 zł.

Ciekawie jest też na funcie. Brytyjska waluta znowu może być po 5 zł. Od tego okrągłego poziomu dzielą nas niecałe 2 grosze. Do szczytów z kwietnia (5,20 zł) jeszcze trochę brakuje, ale przy kilkunastu groszach wzrostu tylko w tym tygodniu, nie musi to być odległa perspektywa.

- To czego boją się rynki to nie same statystyki zachorowań, ale wynikające z nich restrykcje. Już teraz są one zaostrzane w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, choć na razie punktowo - wskazuje ekspert XTB.